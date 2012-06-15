Запрошують подивитись на «Руками створену красу»

15:41, 15 червня 2012
Вінниця
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Громадська організація «Гармонія»  запрошує вінничан завітати на виставку-ярмарок аматорських майстрів з народно-ужиткового мистецтва «Руками створена краса», яка відбудеться в експоцентрі Вінницької торгово-промислової палати 26-27 червня.

Там ви зможете не лише помилуватися неординарними роботами, а й придбати їх. Цим ви зможете допомогти  людям з інвалідністю, котрі виготовили експонати.

Не залишайтесь байдужими!

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