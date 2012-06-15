Запрошують подивитись на «Руками створену красу»

Громадська організація «Гармонія» запрошує вінничан завітати на виставку-ярмарок аматорських майстрів з народно-ужиткового мистецтва «Руками створена краса», яка відбудеться в експоцентрі Вінницької торгово-промислової палати 26-27 червня.

Там ви зможете не лише помилуватися неординарними роботами, а й придбати їх. Цим ви зможете допомогти людям з інвалідністю, котрі виготовили експонати.

Не залишайтесь байдужими!