Запрошують подивитись на «Руками створену красу»
15:41, 15 червня 2012Вінниця
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Громадська організація «Гармонія» запрошує вінничан завітати на виставку-ярмарок аматорських майстрів з народно-ужиткового мистецтва «Руками створена краса», яка відбудеться в експоцентрі Вінницької торгово-промислової палати 26-27 червня.
Там ви зможете не лише помилуватися неординарними роботами, а й придбати їх. Цим ви зможете допомогти людям з інвалідністю, котрі виготовили експонати.
Не залишайтесь байдужими!
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