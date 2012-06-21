Вінничани можуть навчитися бойового гопака

У Тиврівському районі на хуторі Хоми з 22 по 25 червня відбудеться таборування школи національних бойових мистецтв «Бойовий гопак».

Про це повідомила Гніванська школа Бойового Гопака імені Данила Нечая.

У програмі табору страйкбол, орієнтування на місцевості, національні ігри, купання, вивчення козацьких пісень та багато іншого. Також протягом таборування буде проведена гра «Козацькі забави».

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