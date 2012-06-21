Вінничани можуть навчитися бойового гопака
11:58, 21 червня 2012Вінниця
1 0
У Тиврівському районі на хуторі Хоми з 22 по 25 червня відбудеться таборування школи національних бойових мистецтв «Бойовий гопак».
Про це повідомила Гніванська школа Бойового Гопака імені Данила Нечая.
У програмі табору страйкбол, орієнтування на місцевості, національні ігри, купання, вивчення козацьких пісень та багато іншого. Також протягом таборування буде проведена гра «Козацькі забави».
Телефон для довідок: 0967168199
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter