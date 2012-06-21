У Вінниці ліквідують усі ЖЕКи

13:20, 21 червня 2012
Вінниця
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Замість них - Центри обслуговування споживачів

У Вінниці почав діяти перший Центр обслуговування споживачів. Який переболи з колишнього ЖЕК №15 що по вул.Київській, 31. Роботи по облаштуванню тривали впродовж квітня-травня. Тепер там всі стіни прозорі, відвідувачів зустрічає черговий адміністратор, ведеться відео спостереження, яке виведено на пульт диспетчера оперативного реагування „Цілодобова варта”.

В центрі  працюють представники жеку, департаменту житлового господарства, водоканалу, дільничний інспектор, міськтеплокомунернерго, старші по будинку. Прийом громадян введеться щоденно. А не тричі на тиждень, як у ЖЕКу

-  Такі центри мають бути нормами, - говорить вінницький міський голова Володимир Гройсман. -  Коли ми відкрили прозорий офіс у вінницькій міській раді, я сказав, що це стандарт нашої роботи. І від того моменту ми почали запроваджувати такі стандарт у різних сферах: відкрили офіс БТІ, зараз робимо три центри надання адмінпослуг вінничанам.

Замість ЖЕКів по Вінниці планується відкрити всього 8 центрів обслуговування споживачів. Цього року відкриють ще два. І решту – наступного.

- Робота у центрах буде відрізнятися якістю обслуговування, - продовжує Володимир Борисович. -  Ми маємо відходити від радянської системи, коли чиновник жеку був царем Так більше не буде. Будемо максимально підлаштовуватись під потреби людей без жахливих явищ минувшими: черги, домовленості. Ми повинні бути прозорими, якісними, відповідними стандартами.

На  облаштування  8 таких офісів у Вінниці планують витратити близько  300 тис грн.

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