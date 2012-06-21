У Вінниці ліквідують усі ЖЕКи

У Вінниці почав діяти перший Центр обслуговування споживачів. Який переболи з колишнього ЖЕК №15 що по вул.Київській, 31. Роботи по облаштуванню тривали впродовж квітня-травня. Тепер там всі стіни прозорі, відвідувачів зустрічає черговий адміністратор, ведеться відео спостереження, яке виведено на пульт диспетчера оперативного реагування „Цілодобова варта”.

В центрі працюють представники жеку, департаменту житлового господарства, водоканалу, дільничний інспектор, міськтеплокомунернерго, старші по будинку. Прийом громадян введеться щоденно. А не тричі на тиждень, як у ЖЕКу

- Такі центри мають бути нормами, - говорить вінницький міський голова Володимир Гройсман. - Коли ми відкрили прозорий офіс у вінницькій міській раді, я сказав, що це стандарт нашої роботи. І від того моменту ми почали запроваджувати такі стандарт у різних сферах: відкрили офіс БТІ, зараз робимо три центри надання адмінпослуг вінничанам.

Замість ЖЕКів по Вінниці планується відкрити всього 8 центрів обслуговування споживачів. Цього року відкриють ще два. І решту – наступного.

- Робота у центрах буде відрізнятися якістю обслуговування, - продовжує Володимир Борисович. - Ми маємо відходити від радянської системи, коли чиновник жеку був царем Так більше не буде. Будемо максимально підлаштовуватись під потреби людей без жахливих явищ минувшими: черги, домовленості. Ми повинні бути прозорими, якісними, відповідними стандартами.

На облаштування 8 таких офісів у Вінниці планують витратити близько 300 тис грн.