Чи йде Гройсман у Верховну Раду?

Хоча передвиборча кампанія-2012 офіційно ще не почалась, але майбутні кандидати вже активізвали свою роботу. І багатьох цікавить, чи не залише мерське крісло Володимир Гройсман, аби також спробувати свої сили у боротьбі за місце у Верховній Раді. Враховуючи, що індекс довіри і підтримки серед вінничан він має високий, це дає йому високі шанси потрапити до Ради.

Про це журналісти запитали Володимира Борисовича 21 червня під час традиційного об‘їзду об‘єктами міста.

- У мене немає планів балотуватись до Верховної Ради, - спростував чутки Володимир Гройсман. - Вважаю, це абсолютно нелогічним. Мені люди довірили місто, повірили в мене. Як я можу зараз брати участь у виборах?! Ми працюємо для міста, робимо свою справу і ніяких планів стосовно виборів у мене немає.