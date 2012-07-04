Подарували фото, які спростовують чутки про ставку Гітлера

Науковцям Вінницького краєзнавчого музею безцінні світлини передав бельгійський дослідник Мартін Богарт.

Чорна скриня, в якій 70 років тому зберігалася німецька шифрувальна машина – подарунок бельгійського дослідника вінницьким науковцям. А ще сотня фотографій 1942 року зі ставки «Верфольф». Кожен експонат для істориків безцінний. Але саме рідкісні фото хоч якось наближають до розгадок таємниці ставки Гітлера. Саме «Верфольфу» приписують найрізноманітніші історії. Найвідоміша – ніби й досі під землею є кілька поверхів з важливими документами.

- Не було жодних підземних споруд, це була військово-польова ставка, це були одноповерхові будиночки і бункери, тобто не було там ніяких підземних ходів і надсекретних об'єктів, – каже завідувач відділу військової історії Вінницького обласного краєзнавчого музею Павло Мельник.

Вигадки та чутки про фантастичні скарби, таємні документи й підземелля – все через брак інформації – кажуть науковці. Схожа історія зі ставкою Герінга у селі Гулівці. Місцевий вчитель Володимир Ковбасюк розповідає – ґрунтовними дослідженнями бункера ніхто не займався. Хоча «Штайнбрук» не поступався за масштабністю «Вервольфу». І найімовірніше, саме тут могло бути декілька поверхів під землею.

- Були ніби ніші між плитами, на глибині 2 з половиною метрів, може глибше, і керамічні труби, чи то повітрязаборники чи то водопроводи, судити ми не можемо, – говорить учитель історії с. Черепашинці Калинівського району Володимир Ковбасюк.

Історики сподіваються розгадати таємниці «Верфольфа» і «Штайнбрука». Зробити це допоможуть працівники музею, який споруджують на місці ставки Гітлера. Уже зараз сюди приїздять екскурсії з усієї України. І кожен гід має власну версію розвитку подій.

Фотографії, які отримали працівники краєзнавчого музею – надзвичайно важливі, кажуть науковці. Вони допоможуть спростувати безліч вигадок. Адже, досі історики мусили вдовольнятися лише даними радянських військових. Однак, як переконують працівники музею, допоки вони не матимуть доступу до архівів Росії та Німеччини, вінницькі ставки Гітлера і Герінга залишатимуться білими плямами в історії.