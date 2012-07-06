Калетнік подарував Джизі і Татусяку спаніелів

5 липня у Ямполі пройшли міжнародні змагання кінологічних служб митниць України, Молдови, Росії, Азербайджану, Білорусі та Польщі. Наприкінці змагань голова Державної митної служби України Ігор Калетнік зробив сюрприз для перших осіб області - губерантора Миколи Джиги та голови облради Сергія Татусяка. Повною несподіванкою длч обох стало вручення їм тримісячних цуценят кокер-спаніеля. Саме цей собака вважається у прикордонників найкращою для пошуку наркотиків.

Цуценята - породсті з родоводом, народжені від кращих собак кінологічної служби української митниці.

Коли журналісти запитали, що робитимуть керманичі обалсті з подарунками, то Микола Джига повідомив, що зважаючи на брак часу для догляду за собакою та усвідомлюючи роль і значення застосування службових собак для розкриття злочинів, передасть свого спанієля на виховання у кінологічну службу міліції. А Сергій Татусяк виховуватиме свого «ловця наркотиків» самостійно. На це Ігор Калетнік з гордістю повідомив, що в нього вдома живуть 8 собак.