У Вінниці водили слонів Соборною

5 червня, близько 17 години центральною площею Вінниці Соборною водили двох слонів, верблюдів та поні. Рух транспорту зупинився. Дехто намагався обережно об‘їхати тварин. На платформі, що їхала попереду тварин виступали циркові гімнасти.

Так у Вінниці рекламували гастролі великого цирку з угорського міста Будапешт.

Свої циркові номера вінничанам будуть показувати артисти Угорщини, Румунії, Італії, Молдови. Також буде багато дресованих тварин: верблюди, коні, лами, собаки.

Гладачів обіцяють здивувати великим акробатичним номером. В ньому беруть участь 9 чоловік. Цей номер ввжається найкращим у світі.

Вистави у будній день показуватимуть о 19.00, у вихідні - 15.00, 18.00.

Вартість квитків 50 грн.