Не сушіть білизну на відкритому повітрі

З 5 по 12 липня у повітрі Вінниці переважатимуть спори грибів. Не всі з них є алергенними, але ризик розвитку чутливості до деяких із цих спор є ймовірним. Так, алергенністю характеризується альтернарія, помірні концентрації якої будуть спостерігатись щодня. У високих та надвисоких концентраціях щодня спостерігається кладоспоріум.

- Пилкування злаків також залишається активним, - говорить Вікторія Родінкова, керівник аеробіологічної групи при Вінницькому медичному університеті. - Тому чутливим людям знову не рекомендується знаходитись на природі серед лучних трав або виїжджати за місто на довгий період. Концентрації пилку злаків зменшаться хіба що наприкінці тижня, коли 10 та 11 липня за прогнозами у Вінниці очікуються опади. Лідером з активності серед рослин і наступного тижня залишиться кропива.

Якщо Ви відчуваєте симптоми полінозу (алергії на пилок рослин) або хочете попередити їх появу взагалі уважно ознайомтесь із рекомендаціями лікаря:

1. Не займайтесь активною діяльністю на вулиці в ранковий час (пік викиду пилку припадає на період з 5 до 12 годин ранку), особливо - у суху вітряну;

2. Не вивішуйте для сушіння на відкритому повітрі одяг і білизну – на неї осідає пилок

3. Зачиняйте вікна на ніч і вранці або завішуйте вікна мокрою тканиною. Закривайте вікна в автомобілях.

4. Носіть звичайні або сонцезахисні окуляри. Вони частково захищають очі від пилку. По можливості користуйтеся маскою, особливо - за містом.

5. Після повернення з вулиці мийте голову і руки, промивайте очі і ніс теплою водою.

6. В період загострення, а також поза сезоном не вживайте продукти, які містять інгредієнти, що можуть спричинити перехресні реакції з алергенами пилку.

7. При наявності температури в період загострення полінозу не використовуйте безконтрольно жарознижуючі та антибактеріальні препарати. Необхідність їх вживання визначає тільки лікар

8. Якщо є можливість, поїдьте у відпустку у морські, степові або гірські райони України, де активне пилкування дерев на даний час не спостерігається.

9. Знаходячись за кермом або виконуючи роботу, що потребує значної уваги, не використовуйте протиалергенні препарати без погодження з лікарем. Багато із них мають снодійний ефект і знижують швидкість реакції. Пам'ятайте, що згідно Ст. 130 Адміністративного Кодексу України, управління транспортними засобами особами під впливом лікарських препаратів, які знижують їх увагу і швидкість реакції прирівнюється до водіння в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння.

10. Всі лікувальні і профілактичні заходи при алергії на пилок рослин необхідно узгоджувати з лікарем-алергологом. Тільки в алергологічному кабінеті можливо встановити етіологічний (причинний) діагноз і максимально правильно призначити профілактичне (попереджувальне) лікування.