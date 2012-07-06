Троє дітей отруїлись домашнім вином

Нещасний випадок стався 5 липня в одному з сіл Чернівецького району. До центральної районної лікарні з алкогольним отруєнням були доставлені троє неповнолітніх хлопчиків віком 11, 12 та 13 років. У двох менших дітей лікарі діагностували важкий ступень алкогольного отруєння, а у старшого – середній. Своєчасне надання медичної допомоги врятувало дітям життя. Зараз стан здоров’я хлопчиків задовільний. Загрози життю немає, повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Обставини інциденту з’ясовувала міліція. Виявилося, що того дня батьки 13-річного хлопчика поїхали у справах до сусіднього району. До хлопця прийшли у гості двоє молодших друзів. Хтось з дітей пожартував, що зазвичай гостей пригощають міцними напоями, і гостинний господар дістав пляшку домашнього вина. Випивши міцного напою, діти пішли купатися на місцевий ставок. Дорогою додому їм стало погано.

Старший з хлопців зумів сам дійти до будинку і ліг спати, а двох його товаришів привела додому сусідка. Жінка побачила, що хлопці поводять себе неадекватно, і від них разить алкоголем. Дома дітям стало зовсім погано, вони почали втрачати свідомість. Батьки негайно викликали лікарів, і каретою «швидкої допомоги» хлопців доставили до лікарні.

Усі троє постраждалих дітей виховуються в повних, благополучних сім’ях та характеризуються позитивно. Однак, недогляд за дітьми, що міг отримати трагічні наслідки, вилився для батьків адміністративним покаранням відповідно до ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

СЗГ УМВС України у Вінницькій області