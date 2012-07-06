Вінниччина збирає врожай зернових

В Україні станом на п`ятницю, 6 липня, сільгосппідприємства зібрали 4,978 млн. тонн зерна з 2,67 млн. га що становить 26% від запланованих площ, середня врожайність - 18,7 ц/га.

Як повідомилаУНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства, про це повідомив директор департаменту рослинництва Олександр Демидов.

«Ми маємо сьогодні 5 млн. тонн зерна, з них пшениці 3,3 млн. тонн, ячменю - 1,5 млн. тонн. Йде збирання жита, гороху і ріпаку», - сказав він.

Всього, за прогнозом Мінагропроду, врожай ранніх зернових очікується на рівні 20-21 млн. тонн. За словами О.Демидова, середнє споживання країною продовольчого зерна оцінюється в 6 млн. тонн, а в наявності такого зерна врожаю 2011 року на елеваторах - 6,5 млн. тонн. За сприятливих погодних умов урожай пізніх зернових, зокрема кукурудзи, очікується на рівні 23 млн. тонн. В цілому валовий збір прогнозується на рівні близько 45-47 млн. тонн.

О.Демидов також зазначив, що через посуху у ряді південних і східних регіонів складна ситуація з ранніми зерновими - пшеницею і ячменем. Він також повідомив, що зараз до збирання врожаю вже приєдналися центральні регіони країни: Київська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська області, де зосереджені основні обсяги посівів пшениці й де опадів було достатньо. Тому тут середня врожайність пшениці та ячменю - на рівні середньорічних показників – більш як 30 ц/га.

Він також сказав, що за такої спеки посіви пшениці та ячменю менш уражені хворобами і шкідниками, тому близько 70% урожаю, який на сьогодні надійшов на елеватори, є продовольчим зерном.