50 вінничан евакуювали з Криму

50 молодих людей з Вінниці та області повернулись додому на 4 дні раніше запланованого з 12-го Міжнародного православного молодіжного фестивалю «Браття». Цьогоріч він проходив неподалік села Віліно Бахчисарайського району у Криму. Причина – несприятлива санітарно-епідеміологічна обстановка, викликана значним підвищенням температури повітря в Криму, а також великою кількістю учасників (1100 чоловік). Це відбулось за розпорядженням Бахчисарайської районної СЕС, повідомляє сайт Кримської єпархїі.

Делегація з Вінниччини на фестивалі "Браття"

В даний час Сімферопольська і Кримська єпархія взяла участь в евакуації учасників табору (багато з яких мали заздалегідь придбані квитки для від'їзду з Криму). Зараз 400 осіб розміщено в готелі і на території Топловського Свято-Троїце-Параскевіевского жіночого монастиря.

Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар закликав організаційний комітет фестивалю «Брати» надалі проявляти велику відповідальність і організованість. Також організатори не вправі ігнорувати державні структури місцевого самоврядування, чітко продумувати питання, пов'язані з функціонуванням наметового табору, які включають як медичне обслуговування, так і дотримання санітарно-гігієнічних норм (постачання якісною їжею, питною водою, обладнання місць загального користування).

- Закрили, тому що через скромне харчування молодь на морі самостійно купувала пиріжки, хачапурі, креветки, дехто отруївся. Крім того море дуже прогрілося і там розмножувалась якась бактерія,- говорить вінничанка Тетяна, яка вчетверте є учасницею фестивалю.

- Сказали, що неподалік у селищі Піщаному багатьох людей доставили з ентеровірусною інфекцією в лікарню, - додає священик Костянтин, який очолював вінницьку делегацію. – Але пляжі там не закрили і діти продовжували купатися. А от наш фестиваль, який мав власне джерело води – через поле протікає річка, - який розташований в 3 км від моря і має свої душові та харчування закрили. З Вінниці приїхало 50 молодих людей. І дуже шкода, тому що молодь розраховувала на тиждень відпочинку біля моря, заплатила гроші, які їм ніхто не повернув. Усі похапцем збиралися, нам дали кілька годин на збори.