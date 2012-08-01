«Наша Україна» включила до виборчого списку одну вінничанку

Вчора на XI з’їзді «Нашої України» було затверджено передвиборчий список партії. Його очолив лідер «Нашої України», Президент України (2005-2010) Віктор Ющенко, - повідомляє офіційний сайт партії.

Також до першої п’ятірки увійшли наш земляк лідер УНП Юрій Костенко, члени «Нашої України» Олексій Івченко та Ірина Ванникова. Завершує п’ятірку голова Політради партії Сергій Бондарчук.

Лідер «Нашої України» Віктор Ющенко впевнений, що його політична сила отримає на парламентських виборах понад 10% голосів виборців.

Представляючи передвиборчий список, Віктор Ющенко наголосив, що завданням мінімум є провести до парламенту хоча б тридцять представників партії по загальнонаціональному виборчому округу та стільки ж - за мажоритарними округами.

Якщо сподівання нашоукраїнців справдяться, то до парламенту зможе пройти ще одна вінничанка – Валентина Королькова, яка очолює обласний осередок партії.

Вона у виборчому списку «Нашої України» під номером 15.

Про це Валентина Семенівна повідомила УНІАН-Вінниччина особисто.

Кажуть, має вінницьке коріння і «списочник» - лідер КУН Степан Брацюнь. Проте, навряд чи вінничанам щось говорить його прізвище.

XI з’їзд «Нашої України» затвердив також списки кандидатів по одномандатних округах.

Як повідомила Валентина Королькова, на мажоритарку партія в області претендує також, щоправда, тільки по одному, 18-му виборчому округу.

Там висуватиметься Леонід Шморгун, голова ВГО «Селянське козацтво України», професор, редактор журналу «Проблеми іноваційно-інвестиційного розвитку».

Як голова організації – підписанта об’єднавчої декларації, він мав право на включення у список кандидатур, які розглядалися з’їздом, напряму, з Києва. Принаймні, Вінницькою облорганізацією «НУ» він не висувався і його кандидатура для розгляду та узгодження місцевим партійцям столичними керівниками не пропонувалася, - запевнила Королькова.

Що ж до «мажоритарних» амбіцій партій-партнерів, то, за словами Валентини Семенівни, «НУ» узгодила з ними плани, аби не товктись на одному електоральному полі. Але висували їх власні партійні з’їзди, тож і «відповідальність за своїх людей несуть вони».

Отож, «за згодою сторін», на №11 окрузі висуватиметься від УНП В’ячеслав Березовський, а по округу №12 – Олександр Бркувач.

На окрузі №15 спробує поборотись за депутатський мандат їхній одно партієць, в. о. голови облорганізації Олександр Стус.

КУН претендує на округ №13, - там балотуватиметься Тарас Коваль.

