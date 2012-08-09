Вінницька прокуратура відстоює земельні інтереси

Прокурор Погребищенського району в інтересах Погребищенського відділення Іллінецької МДПІ подав позов до Вінницького окружного адміністративного суду про стягнення боргу із земельного податку з ЗАТ «Погребище Райагробуд» на загальну суму 15,5 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Вінницьким окружним адміністративним судом задоволено позов прокурора м. Вінниці в інтересах Вінницької ОДПІ про стягнення з ПП «Агза ліс» 32,7 тис. грн. боргу по орендній платі за землю.

Мурованокуриловецьким районним судом задоволено 2 заяви прокурора району про визнання відумерлою спадщини – земельних часток, які знаходяться на території Лучинчицької сільської ради, загальною площею 6,7 га, вартістю 113,8 тисяч гривень.



