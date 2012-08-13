Вінницьке консульство Польщі видало віз на 20 тисяч більше

Консульства Польщі в Україні, Білорусі і Росії за перші шість місяців цього року видали 614,3 тисяч віз, що на 21,55% більше, ніж в першій половині минулого року. Згідно з переданими УНІАН даними польського МЗС, в першому півріччі серед громадян держав - безпосередніх сусідів Польщі найбільше віз - більше 312 тисяч - отримали українці, а найшвидше їх видача зростала в Росії: на майже 40% - до більш ніж 120 тисяч віз. Польські консули в Білорусі через три своїх консульства видали за за січень-червень майже 180 тисяч віз, що майже на третину більше, ніж за першу половину минулого року: зростання складало від 15 до майже 40%. У Росії чотири консульства Польщі видали від близько 30% до більше 50% віз більше, ніж торік, а лідером зростання стало польське консульство в Москві, яке видало більше 50 тисяч віз.

Сім польських консульств в Україні збільшили видачу віз на 13%, а найбільше зростання зафіксоване у відкритому навесні минулого року представництві в Севастополі – більш ніж в три рази - до 3,6 тисяч віз. Польські консули в Харкові збільшили видачу віз майже на 50% - до 19,4 тисяч, в Києві - майже на 40% - до 39,5 тисяч, у Вінниці майже на 15% - до більше 20 тисяч. Консульство в Львові, яке традиційно видає більше половини всіх виданих Польщею віз в Україні, збільшило видачу віз більш ніж на 10% - до близько 160 тисяч віз.

Довідка УНІАН. Польща є найбільшим безпосереднім західним сусідом українців, і традиційно видає українським громадянами найбільше віз серед всіх держав шенгенської зони, до якої поляки приєднались в 2007 році.