Рибалки виловили гранату

12:55, 20 серпня 2012
Вінниця
2 0

В 3 м від дороги

18 серпня о 20:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №8 міста Жмеринка надійшло повідомлення, що на березі ставка в селі Леляки рибалками виявлено предмет, схожий на гранату.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ТУ МНС у Вінницькій області.

Під час ідентифікації було встановлено, що неподалік водойми, на відстані трьох метрів від проїжджої  частини, знаходиться ручна граната РГД-33 часів Другої світової війни.

Про виявлення боєприпасу повідомлено місцевих правоохоронців, до приїзду піротехніків ТУ МНС вжито заходів щодо їх охорони.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter