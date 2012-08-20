Рибалки виловили гранату

18 серпня о 20:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №8 міста Жмеринка надійшло повідомлення, що на березі ставка в селі Леляки рибалками виявлено предмет, схожий на гранату.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ТУ МНС у Вінницькій області.

Під час ідентифікації було встановлено, що неподалік водойми, на відстані трьох метрів від проїжджої частини, знаходиться ручна граната РГД-33 часів Другої світової війни.

Про виявлення боєприпасу повідомлено місцевих правоохоронців, до приїзду піротехніків ТУ МНС вжито заходів щодо їх охорони.