Рибалки виловили гранату
12:55, 20 серпня 2012Вінниця
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В 3 м від дороги
18 серпня о 20:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №8 міста Жмеринка надійшло повідомлення, що на березі ставка в селі Леляки рибалками виявлено предмет, схожий на гранату.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ТУ МНС у Вінницькій області.
Під час ідентифікації було встановлено, що неподалік водойми, на відстані трьох метрів від проїжджої частини, знаходиться ручна граната РГД-33 часів Другої світової війни.
Про виявлення боєприпасу повідомлено місцевих правоохоронців, до приїзду піротехніків ТУ МНС вжито заходів щодо їх охорони.
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