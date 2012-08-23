Односельчанин переїхав свого сусіда на мотоциклі
13:51, 23 серпня 2012Вінниця
0 0
22 серпня у Вінницькому районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 2 осіб потрапили до лікарні.
Про це повідомляє управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.
22 серпня о 00:20 в с. Бохоники Вінницького району, 20-річний місцевий водій автомобіля «ВАЗ-21114», не дотримавшись безпечної дистанції на повороті, збив мотоцикл «ІЖ-Планета», під керуванням свого 26-річного односельчанина.
Внаслідок ДТП водій мотоцикла з ссаднами голови і правої ноги був госпіталізований до районної лікарні, а його 25-річний пасажир з численними важкими травмами – до міської клінічної лікарні швидкої медичної.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter