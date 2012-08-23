Односельчанин переїхав свого сусіда на мотоциклі

22 серпня у Вінницькому районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 2 осіб потрапили до лікарні.

Про це повідомляє управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.

22 серпня о 00:20 в с. Бохоники Вінницького району, 20-річний місцевий водій автомобіля «ВАЗ-21114», не дотримавшись безпечної дистанції на повороті, збив мотоцикл «ІЖ-Планета», під керуванням свого 26-річного односельчанина.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла з ссаднами голови і правої ноги був госпіталізований до районної лікарні, а його 25-річний пасажир з численними важкими травмами – до міської клінічної лікарні швидкої медичної.