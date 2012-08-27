4-річну дитину обпалило газом

23 серпня о 20:40 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №29 смт Тростянця Вінницької області з приймального відділення районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них поступив 4-річнйий хлопчик з села Бережанка.

Повідомляє про це прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Дитині поставили діагноз «термічний опік нижніх кінцівок, спини, обличчя, кисті та передпліччя 2-го та 3-го ступенів», загальна площа опіку складає 35 відсотків.

Зі слів батьків, їх чотирирічний син отримав термічні травми, знаходячись біля газового пальника, під час запалювання якого вирвало шланг та стався спалах.

На даний час дитина знаходиться в травматологічному відділенні Тростянецької районної лікарні.