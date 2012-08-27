Чоловік вилляв на себе окріп

23 серпня о 17:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 міста Іллінці Вінницької області від чергового фельдшера пункту швидкої допомоги районної лікарні надійшло повідомлення про те, що о 17:00 до них було доставлено 55-річного чоловіка з смт Дашів. Діагноз «термічний опік окропом шиї та грудної клітини», йдеться на сайті прес-служби ТУ МНС у Вінницькій області.

Як повідомив постраждалий, травму він отримав знімаючи каструлю з окропом із плити.

На даний момент чоловік знаходиться в хірургічному відділенні районної лікарні. Стан здоров’я задовільний.