Агітатору Катеринчука пригрозили спалити хату

Агітатору опозиційного кандидата в депутати по виборчому округу №13 Миколи Катеринчука погрожують фізичною розправою.

Про це з посиланням на повідомлення прес-служби Миколи Катеринчука пише «Громадський форум Хмільника».

Зокрема, в повідомленні, яке було розміщене на сайті Європейської партії України, йдеться:

«28 серпня 2012 року близько 21 години активісту кандидата в народні депутати України Миколи Катеринчука, громадянину Дідику Валерію Григоровичу, який проживає у селі Грушківці Калинівського району Вінницької області, двоє невідомих погрожували фізичною розправою, а також обіцяли підпалити будинок та знищити майно, у разі якщо він не припинить агітацію за кандидата у народні депутати України по одномандатному виборчому округу № 13 – Катеринчука М.Д.

Про це Микола Катеринчук повідомив в ефірі 5 каналу.

Відповідний депутатський запит він надіслав до Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначає Дідик Валерій, люди приїхали на автомобілі «Opel» і кого вони представляють не повідомили, проте він впевнений, що дані особи виконували пряму вказівку кандидата у народні депутати по одномандатному виборчому окрузі №13 – Юрчишина П.В. Адже напередодні Юрчишин П.В. особисто підійшов до нього та запропонував 3000 гривень за те, щоб Валерій Григорович проводив агітацію за нього.

Коли ж Дідик В.Г. відмовився, Юрчишин П.В. залишив йому свою особисту візитну картку і просив зателефонувати, якщо той передумає. Валерій Г ригорович візитку передав Миколі Катеринчуку та повідомив про зміст розмови з Юрчишиним П.В. Саме цю візитку згадували невідомі особи, коли погрожували Дідику В.Г. (дослівно : «Навіщо віддав візитку Катеринчуку?»).

Микола Катеринчук просить Міністерство внутрішніх справ перевірити факти, про які йдеться, та вжити відповідних заходів реагування».

Оригінальне повідомлення – за посиланням http://www.epu.in.ua/news_view.php?id=649

