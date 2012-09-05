Вже дали 30 тисяч гривень на сміттєсортувальну станцію

Виконавчий комітет Вінницької міської ради прийняв рішення про виділення коштів на встановлення модульної сміттєсортувальної станції на території полігону побутових відходів біля с. Стадниця.

Про це йдеться в рішенні виконкому №2090.

Рішенням передбачено виділити з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради кошти в сумі 29187 гривень департаменту комунального господарства та благоустрою. За ці кошти виготовлять проектні роботи та встановлять модульну сміттєсортувальну станцію на території полігону побутових відходів біля с. Стадниця.