Вже дали 30 тисяч гривень на сміттєсортувальну станцію
14:44, 05 вересня 2012Вінниця
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Біля села Стадниця
Виконавчий комітет Вінницької міської ради прийняв рішення про виділення коштів на встановлення модульної сміттєсортувальної станції на території полігону побутових відходів біля с. Стадниця.
Про це йдеться в рішенні виконкому №2090.
Рішенням передбачено виділити з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради кошти в сумі 29187 гривень департаменту комунального господарства та благоустрою. За ці кошти виготовлять проектні роботи та встановлять модульну сміттєсортувальну станцію на території полігону побутових відходів біля с. Стадниця.
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