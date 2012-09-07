Молдованин хотів вивезти дві старовинні Біблії

Молдованина, який через пункт пропуску «Могилів-Подільський - Отач» прямував до Республіки Молдова, затримали прикордонники Могилів-Подільського загону спільно з митниками.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Так як інформація про можливе правопорушення надійшла завчасно, то прикордонники ініціювали проведення спільного огляду речей чоловіка. Підозри правоохоронців підтвердилися, адже спільна оглядова група серед особистих речей виявила дві старовинні Біблії 1888 та 1856 років випуску.

У разі визнання книг культурною цінністю, буде вирішуватись питання щодо порушення відносно затриманого громадянина кримінальної справи за ознаками вчинення злочину передбаченого ст.201 ККУ(незаконне переміщення культурних та історичних цінностей).