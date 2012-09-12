Новий «головний спортсмен» області радить замінити каву зарядкою

Нещодавно з нагоди Дня фізичної культури і спорту на стадіоні Вінницького центрального парку культури і відпочинку було організовано традиційну масову зарядку. На цей раз вона пройшла без головного ініціатора цього оздоровчого заходу – голови облдержадміністрації Миколи Джиги. Але під час виконання вправ серед тренерів і спортивних чиновників своєю кремезною постаттю виділявся екс-рекордсмен світу з важкої атлетики, а нині – нещодавно призначений начальник спортуправління ОДА Сергій Дідик.

– З фізкультурою і спортом дружить вся моя родина. Сам я присвятив спортивній галузі понад 30 років, – каже Сергій Дідик. – Раджу кожному вінничанину вести здоровий спосіб життя і, як мінімум, робити ранкову зарядку. Вона допоможе збадьорити організм набагато краще, ніж, наприклад, чашечка кофе.

Як наголошує «головний спортсмен» області, для початку бажано знайти собі наставника або повторювати оздоровчі вправи, які демонструються по ТБ. Щоправда, такий фітнес більш до вподоби дівчатам і жінкам, але підходить далеко не всім чоловікам.

– Представникам сильної статі бажано щоранку виконувати силові вправи з гантелями, віджиматись від підлоги, багато присідати. До речі, я щоранку роблю зарядку саме таким чином, – продовжує Сергій Дідик.