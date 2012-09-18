Працівників посилають на смерть

Протягом останніх трьох років на підприємствах області зареєстровано 647 нещасних випадків (з них 45 – зі смертельними наслідками), упродовж 8 місяців 2012 р. - 137 (з них 11 – зі смертельними наслідками).

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокурорські перевірки засвідчили, що, незважаючи на вжиті компетентними органами заходи та проведену роботу, стан охорони праці в регіоні потребує покращання. Численні порушення законодавства, які тривалий час залишалися без уваги органів контролю, виявлялись у діяльності підприємств, установ та організацій при повторних спільних перевірках за участю працівників прокуратури.

Загалом, лише протягом поточного року за результатами перевірок додержання законодавства про охорону праці органами прокуратури області порушено 11 кримінальних справ, внесено 112 документів реагування, притягнуто до відповідальності 16 посадових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, у тому числі 11 посадових осіб контролюючих органів, за актами прокурорського реагування відшкодовано понад 227 тисяч гривень.