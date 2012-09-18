Вінницькі юннати найкрутіше вирощують картоплю

У Луцьку відбувся шостий Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад і трудових загонів старшокласників. Вінниччину на ньому представляла бригада Войнашівської загальноосвітньої школи (керівник – вчитель біології Віктор Рогач), переможець аналогічного обласного конкурсу.

До змагань у Луцьку команду готував колектив Вінницької обласної станції юних натуралістів.

Наші юні дослідники представили колекцію сільгоспкультур, вирощених власними руками: соняшник, зернові, кукурудзу, перспективні сорти картоплі і районовані сорти плодових і ягідних культур. Також вони презентували свою дослідницьку роботу «Вплив стимуляторів росту на розвиток сільгоспкультур».

Журі високо оцінила зусилля юннатів Вінниччини і присудили їм друге місце. У якості призу наша команда отримала новенький принтер (зі сканером і копіром).

В особистому заліку захисту наукових робіт в секції «Рослинництво» також друге місце виборола 11-класниця Войнашівської школи Вікторія Патерко.

– Нинішні успіхи наших юннатів не є випадковістю, зважаючи на результати на аналогічних зльотах минулих років. Зокрема, за попередні 3 роки виробничі бригади з Вінниччини по одному разу виборювали Гран-Прі, посідали перше і друге місця, – каже керівник делегації Вінниччини у Луцьку Любов Жовтоножук.