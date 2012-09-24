На джазовому фесті австрієць заборонив себе фотографувати

22-23 вересня у Вінниці проходив 17-й джазовий фестиваль. Найяскравішим став останній концерт о 21.00, де виступали світові зірки джазу Георг Брейнд Шмідт з Австрії та Джессі Джонс з США.

Австрійський контрабасист грав разом з болгарським піаністом Антоном Дончевим та скрипалем зі Франції Маріо Форте. Брейнд Шмідт розчарував своїх шанувальників, коли перед концертом глядачів та фотокореспондентів попросили не фотографувати артиста. Посеред його виступу на сцену подали записку.

"Чи можна скористатися фототехнікою без спалаху?", - прочитав записку Брейндшмідт.

"Це питання повинна розглянути міжнародна відеокомісія. Результати розгляду ви зможете побачити на моєму сайті", - хотів пожартувати він, повідомляє gazeta.ua.



Gazeta.ua