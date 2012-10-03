Вінницький режисер Валерій Шалига може стати кращим





42-й Міжнародний кінофестиваль "Молодість", який проходитиме цьогоріч 20-28 жовтня, оголосив результати відбору в національний конкурс фестивалю. У ньому змагатимуться коротко- і середньометражні документальні та ігрові фільми, відзняті в Україні за останній рік, повідомля Зотов-Ньюз.

Серед учасників конкурсу й колишній вінницький режисер, а нині киянин Валерій Шалига. Його фільм “Так поїду" серед 27 кращих і в повній мірі претендує на перемогу.

- Мене іноді критикують: і це не так, і те не так... Тоді я кажу: а ви візьміть і зробіть самі, покажіть як! У Вінниці ж ніхто більше не знімає ігрових фільмів, кіностудія — це я, - казав свого часу режисер Валерій Шалига.

Він уже довів свою майстерність відзнявши чимало улюблених глядачами фільмів і серіалів. Наприклад, трилогію "1941", "1942", "1943", третій сезон "Повернення Мухтара", серіали "Лялька", "За все тобі дякую" та ін.

Як повідомили організатори фестивалю, цьогоріч вирішено перейменувати програму "Українська панорама" в "Національний конкурс". Це не в останню чергу пов'язано з тим, що за останні роки збільшилося фінансування на кіновиробництво в Україні і більше режисерів отримали можливість знімати фільми за державної підтримки.

Переможець конкурсу отримає нагороду за кращий український фільм і грошовий приз.

Учасники національного конкурсу "Молодість-2012":

"Швейцарські годинники", режисер Валерій Цивінський (2012)

"Гроза", режисер Максим Гуленко (2012)

"Між 20 і північчю", режисер Денис Сполітак (2012)

"Чобітки", режисер Олександр Фещенко (2012)

"Миколина поле", режисер Єлизавета Клюзко (2012)

"Свояк", режисер Сергій Сілява (2012)

"Ангел смерті", режисер Володимир Тихий (2012)

"Інспектор", режисер Ольга Навроцька (2012)

"Діалог на самоті", режисер Юлія Райнветер (2011)

"Борода", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук (2012)

"Ядерні відходи", режисер Мирослав Слабошпицький (2012)

"Борис Карафелов. Начерки до портрета ", режисер Єлисавета Усач (Україна-Ізраїль, 2011)

"Не по дорозі", режисер Андрій Литвиненко (2012)

"Так поїду", режисер Валерій Шалига (2012)

"Ворона", режисер Максим Черниш (2012)

"Автопортрет в пеклі", режисер Дмитро Старусев (2012)

"Арівідерчі, Серьога!", Режисер Андрій Тимощук (2012)

"Автопортрет", режисер Наталія Ільчук (2011)

"Етюд", режисер Юлія Бугайова (2012)

"Я бачу", режисер Олексій Оболенський (2012)

"Як голуби", режисер Ксенія Око (2012)

"Гауді", режисер Аксінья Куріна (2012)

"The revenge", режисер Олександр Мілов (2011)

"Я погляд зловила твій", режисер Ліза Коротка (2011)

"Ксенофілія", режисер Ілля Калюкін (2012)

"День незалежності", режисер Антоніна Ноябрьова (2012).

Довідка.

Шалига Валерій Леонтійович, заслужений артист України. Народився 23 червня 1963 року в селищі Великі Коровенці Житомирській області.

У 1985 році закінчив театральну студію при Київському драматичному театрі ім.Франка, отримавши спеціальність - актор драматичного театру. Працював у Львівському облмуздрамтеатрі ім.Галана. З травня 1986 року почав працювати у Вінницькому муздрамтеатрі ім.Садовского, де проявив себе як актора і режисера-постановника.

У 1999 році закінчив Київський театральний інститут ім.Карпенка-Карого, отримавши спеціальність - режисер драматичного театру.

Крім театральної діяльності Шалига почав працювати і в кінематографі. У 1993 році в об'єднанні "Дебют" кіностудії ім.Довженка зняв короткометражний фільм "Три плачу над Степаном". На базі Вінницького телебачення зняв телефільми: "Покута", "Моцарт", "Ловися, ловися, рибко", "Фатальна помилка".

Має двох синів і дочку. Живе в Києві.

У 2003 році отримав диплом за кращу режисуру на фестивалі в Тернополі, за постановку "Будинок, в якому переночував Бог".