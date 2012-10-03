Муніципальний центр раннього розвитку дитини запрацює у жовтні

Вінницький муніципальний Центр раннього розвитку дитини швидше за усе запрацює вже у жовтні, разом з ДНЗ №7, що у мікрорайоні «Поділля», на базі котрого він створюється.

Про це повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман.

За словами міського очільника, Центр працюватиме на госпрозрахункових засадах, проте ціни за послуги тут обіцяють дешевші, аніж в аналогічних приватних закладах.

Що ж стосується самого садочка, то наразі триває комплектація груп, яких у ДНЗ буде 15.

У закладі позашкільною освітою охоплять 280 дітей, яких навчатиме та доглядатиме близько сотні персоналу.

За словами мера, відкриття ДНЗ№7 фактично ліквідує у Вінниці чергу в дитсадки.

Проте, зазначає Володимир Борисович , іще залишаються питання з дітками, котрі не пішли до школи у зв'язку із відміною 12-річного навчання.

- Зараз ми зводимо загальну кількість таких дітей, а також міркуємо, як врегулювати нюанси із забезпеченням дитсадками. Які залишилися в окремих мікрорайонах, - каже Володимир Гройсман. - Але ситуація в місті є стабільною і нормальною. Ми і надалі працюватимемо над тим , щоб будувати нові садочки. Тут нам потрібна підтримка держави, і ми вже подали деякі пропозиції щодо бюджетного супроводу.