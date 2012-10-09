Вінницькі боксери виграли меморіал Анатолія Вальчука

У Вінниці, на базі сучасного спортклубу «Нокаут», за підтримки обласного відділення НОК України пройшов відкритий всеукраїнський турнір з боксу пам’яті заслуженого тренера України Анатолія Вальчука. Цей фахівець виховав справжню плеяду видатних боксерів, серед яких Інтерконтинентальний чемпіон з боксу В’ячеслав Узєлков і дворазовий чемпіон СРСР серед молоді Андрій Гончар.

Змагання зібрали молодь не старше 17 років з Хмільницької, Житомирської, Черкаської (Умань), Луганської (Ровеньки) і Вінницької областей (низка клубів обласного центру, а також Немирів і Могилів-Подільський).

У підсумку командну «пальму першості» здобули господарі рингу. За ними розташувались збірні Луганщини і Хмельниччини.

– Серед переможців в особистому заліку варто виділити вінничанина Сергія Богачука (вагова категорія до 60 кг), майстра спорту, діючого чемпіона України, який у листопаді стартує на чемпіонаті світу серед молоді в Єревані (Арменія). Також високий рівень боксу показав переможець турніру у ваговій категорії до 69 кг В’ячеслав Олекса, учасник юнацького чемпіонату Європи (син президента федерації боксу Вінницької області – авт.), – сказав головний секретар меморіальних змагань, провідний вінницький тренер з боксу Микола Маньківський. – Серед гостей найбільш титулованим був Віталій Сідляр (Хмільницький), переможець Кубка і Спартакіади України. Але на нашому турнірі він посів лише друге місце, поступившись у фіналі вінничанину Дмитру Горбульському.