8 дорослих і 3 дітей отруїлись тортами

До Козятинської районної лікарні госпіталізовано 11 чоловік, серед яких 3 малолітніх дітей, жителів Козятина міста, яким встановлено попередній діагноз - гострий гастроентероколіт середнього ступеня важкості.

Про це УНН повідомили у МВС.

Встановлено, що всі постраждалі вживали торти, які купували в магазинах міста.

За фактом отруєння слідчий відділ Козятинського РВ УМВС в області проводиться перевірка в порядку ст.97 КПК України, а також Козятинською міжрайонною прокуратурою проводиться перевірка за фактом несвоєчасного повідомлення адміністрацією Козятинської ЦРЛ про отруєння та госпіталізацію людей.