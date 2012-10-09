8 дорослих і 3 дітей отруїлись тортами
15:18, 09 жовтня 2012Вінниця
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До Козятинської районної лікарні госпіталізовано 11 чоловік, серед яких 3 малолітніх дітей, жителів Козятина міста, яким встановлено попередній діагноз - гострий гастроентероколіт середнього ступеня важкості.
Про це УНН повідомили у МВС.
Встановлено, що всі постраждалі вживали торти, які купували в магазинах міста.
За фактом отруєння слідчий відділ Козятинського РВ УМВС в області проводиться перевірка в порядку ст.97 КПК України, а також Козятинською міжрайонною прокуратурою проводиться перевірка за фактом несвоєчасного повідомлення адміністрацією Козятинської ЦРЛ про отруєння та госпіталізацію людей.
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