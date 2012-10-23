Паспорт можна буде отримати навіть у день виборів

У зв’язку з проведенням виборів народних депутатів до Верховної Ради України та з метою забезпечення безперешкодної участі громадян у виборчому процесі Державною міграційною службою України було вжито заходів про завершення до 27 жовтня поточного року розгляду заяв громадян про видачу паспортів громадянина України або вклеювання фотокарток у паспорт громадянина України у зв’язку з досягненням відповідного віку та вручення паспортів заявникам.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України у Вінницькій області.

Громадяни України зможуть навіть у неділю 28.10.2012 року прийти до відділів та секторів ДМС України і отримати паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України та провести процедуру із вклеювання фотокартки, у зв’язку з досягненням 25-ти та 45-ти річного віку.