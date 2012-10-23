Другокласника у селі збила машина

22 жовтня о 15.20 год. в селі Флорино Бершадського району 22-річний водій автомобіля "РЕНО-КЛІО" з села Яланець цього ж району наїхав на 8-річного учня місцевої школи, жителя села Флорино, який саме повертався додому зі школи і перебігав дорогу.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП хлопчика з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та скальпованою раною ліктьового суглобу направили у Бершадську районну лікарню.