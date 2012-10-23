10-річний вінничанин виграв «Кришталеву туру» і 1000 у.о

У Києві, в шахово-шашковому Центрі військово-патріотичного та спортивного виховання молоді «Десантник», за значної фінансової підтримки спонсорів пройшов відкритий шаховий турнір серед юнаків та дівчат «Кришталева тура». В змаганні взяли участь 57 юних шахістів 2002 року народження і молодше з 12-и регіонів України. В тому числі чемпіон України до 10 років з класичних шахів Віктор Матвіїшен (Вінниця), чемпіон України до 10 років з блискавичної гри Валерій Шемякін (Крим), чемпіон України до 8 років Максим Горошков (Одеса), а також чемпіони областей.

Нагороди отримали перші десять переможців та шахісти, які показали найкращі результати в чотирьох номінаціях. Володарем «Кришталевої тури» та призу в 1000 у.о. став наш кандидат у майстри спорту Віктор Матвіїшен, який у 9 турах за швейцарською системою набрав 8 очок. Друге місце посів кандидат у майстри спорту Валерій Шемякін (7,5 очки), третім став львівський першорозрядник Мар’ян Кириченко (7 очок). Найкращий результат серед дівчат показала Саша Стрельбицька (Київ, «Десантник»).

На закритті турніру зазначалося, що Вітя Матвіїшен менше, ніж через місяць, візьме участь у чемпіонаті світу серед юнаків до 10 років. Всі присутні оплесками побажали йому успіхів у відповідальному змаганні. До речі, Віктор цього року став віце-чемпіоном Європи серед дітей до 10 років. Він є вихованцем ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету.