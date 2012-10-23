Хакери напосілися на сайт „Свободи”
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Із 17 жовтня 2012 року по сьогодні триває потужна хакерська ddos-атака на сервери, де розміщені сайти ВО "Свобода" та її представників, - повідомляє прес-служба партії.
Принаймні, на сторінку Вінницької облорганізації партії не вдавалось зайти чотири дні.
Партійці констатують, що потужність атаки з кожним днем збільшується.
Наразі Службі інформаційних технологій ВО "Свобода" вдалося частково відновити роботу головного сайту партії (http://www.svoboda.org.ua). Він, окрім кількох сервісів, працює в нормальному режимі.
Відтак, партійне керівництво „Свободи” звернулось до своїх членів партії та зацікавлених громадян, аби по інформацію звертались до сторінок Олега Тягнибока та провідних діячів „Свободи” у Фейсбуці. А також просить симпатиків допомогти "Свободі" здолати у інформаційну блокаду/