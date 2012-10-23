Матвієнко пообіцяв Бершаді дати газу

«Бершадь та район буде з газом» - про це заявив народний депутат України Анатолій Матвієнко у Бершаді.

Він повідомив кореспонденту УНІАН-Вінниччина, що 21 жовтня відбулася його зустріч з даного питання із міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм Бойком.

«Вже до кінця цього року ми досягли домовленостей про проведення 27 кілометрів газової труби до районного центру. Після цього одразу ж буде вирішено питання побудови газорозподільчої станції. Я дуже сподіваюсь, що у 2013 рік Бершадь буде газифікований повністю» - підкреслив Матвієнко. Також народний депутат запевнив, що

Довідка. Газифікація Бершадського району триває понад 12 років. У бюджеті на 2008 рік НАК “Нафтогаз України” передбачив на продовження будівництва газовідводу Тростянець-Бирлівка-Вербка 30 мільйонів гривень. Роботи не були профінансовані у повному обсязі.

У 2012 році виділено 14 мільйонів гривень на завершення газифікації. Гроші надійшли двома траншами – перший -10 і другий – 4 мільйони гривень. За них придбано труби для прокладення 8 км газпроводу.