Дві жінки з Вінниці вкрали у столиці 30 люків

Сьогодні вночі працівники Державтоінспекції Солом'янського райуправління міліції міста Київ, які патрулювали вулиці, звернули увагу на автомобіль з ознаками сильної перевантаження і зупинили його для перевірки.

Про це повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві,

У салоні знаходилися жінка-водій і пасажирка. Під час огляду багажного відділення інспектори виявили близько 30 чавунних решіток-дощоприймачів. Ніяких документів на них жінки надати не змогли. Інспектори ДАІ викликали слідчо-оперативну групу.

Міліціонери з'ясували, що чавунні решітки жінки тільки що викрали. Вони проїхали по декількох вулицях столиці і зняли їх, де змогли.

Встановлено, що жінки приїхали в столицю з Вінницької області з метою викрадення дощоприймачів. Щодо них порушено кримінальну справу за статтею 185 КК України «Крадіжка, вчинена групою осіб». Затриманим загрожує позбавлення волі строком до 5 років.

За підрахунками ДЕУ Солом'янського району, матеріальний збиток, нанесений злодійками, становить понад 24 тис. грн.