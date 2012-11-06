Зникли протоколи і печатка ОВК №11

Вчора члени окружної виборчої комісії №11 мали отримати підсумкові протоколи результатів голосування. Та жоден них такого документу впродовж дня так і не побачив. Про це повідомляє прес-служба обласного осереду ОО "Батьківщина".

- Після 16-її години, втомившись від очікування, члени ОВК відкрили сейф, в якому не знайшли ні протоколів, ні мокрої печатки, - кажепрес-секретар. - Крім того, члени ОВК виявили, що з дверей серверної зникли пломби. Таким чином відкрито доступ до введення будь-яких цифр на сервер ЦВК. Пост міліції, який знаходиться в приміщення наразі не звернув на це уваги. З цього приводу готується скарга.