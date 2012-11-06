Вінницька «Свобода» потроїла свої результати

За результатами парламентських виборів 2012 року підтримка Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Вінницькій області в порівнянні з 2010 роком зросла більш ніж втричі, склавши 8,4% голосів виборців.

Про це повідомила прес-служба Вінницької облорганізації ВО «Свобода».

Зокрема у Вінницькій області за «Свободу» проголосувало 67021 виборців, або 8,4% відповідно до офіційних даних, оприлюднених на сайті ЦВК.

Вказані дані підтвердили зростання рейтингу «Свободи» на Вінниччині більш ніж втричі в порівнянні із результатом на місцевих виборах 2010 року, що склав 2,95% або 20468 голосів виборців.

У більшості округів Вінниччини націоналісти впевнено подолали п'ятивідсотковий бар'єр.

Найбільші здобутки «Свободи» - у містах. Бар - 14% та Бершадь - 14,3%, а також в м. Козятин - 11,1% і м. Хмільник - 12%.

Довідка: На парламентських виборах 2007 року у Вінницькій області ВО «Свобода» набрала 0,47% голосів виборців, на місцевих виборах 2010 року підтримка «Свободи» склала 2,95% або 20468 голосів вінничан.