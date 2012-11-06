Кращим назвали інструктора з автоучкомбінату

5 листопада на автодромі за ініціативи керівництва Управління ДАІ УМВС Вінниччини пройшли змагання між інструкторами автошкіл області у майстерності безпечного керування автомобілем та на знання Правил дорожнього руху.

Про це повідомляє служба профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області.

- Такі змагання проводимо вперше за останні п’ять років і плануємо їх організовувати щонайменше раз у півроку, - розповів начальник УДАІ УМВС полковник міліції Павло Солоненко. – Це допоможе не тільки визначити кращу автошколу, а й щоразу стимулювати підвищення рівня професіоналізму викладачів. Сьогодні між собою змагалися 16 автошкіл області, які представляли 19 інструкторів.

Першим на дистанції став екзамен на знання Правил дорожнього руху. Чотири хвилини знадобилося Анатолію Ременяку, інструктору з Вінницької обласної автошколи Всеукраїнської школи автомобілістів, з понад 20-літнім викладацьким стажем, щоб скласти іспит першим без жодної помилки.

Слід зазначити, що усі інструктори склали іспит на знання Правил дорожнього руху і усі були допущені до наступного туру – безпечного керування автомобілем.

Метою змагань, як повідомили організатори, було правильно виконати вправи в мінімальний період часу. Для цього використовувалися автомобілі автошкіл, проте різних моделей: «Фольксваген», «Хундай», «Чері», «ВАЗ-2107». Але на результат впливала лише майстерність водія.

Протяжність траси складала 800 метрів. На цій ділянці потрібно було виконати вправи: змійка переднім ходом, паркування переднім ходом під 45 градусів, паралельне паркування, паркування заднім ходом під кутом 90 градусів, квадрат «Клевер», «ефективний розгін», екстремальне гальмування проїздом через габаритні тунелі, змійка переднім і заднім ходом. При цьому заборонялося допускати «занос» чи «знос» автомобіля, використовувати ручне гальмо чи блокування коліс.

Для контролю за цими положеннями організаторами було передбачено 5 контрольних суддівських пости в місцях проїзду учасників.

За результатами конкурсу кращий час показав – 1 хвилина 56 секунд – і здобув І місце Віталій Соболевський, інструктор ВОАУ «Автоучкомбінат». ІІ місце, з часом 2 хвилини, здобув Олександр Зєрщиков з автошколи «Форсаж», ІІІ місце, з часом 2 хвилини 04 секунди – Володимир Мацик, школа «Автосвіт».

Переможці змагань та автошколи отримали дипломи і кубки, а також призи – GPS-навігатори, відеореєстратори та сумки-холодильники. Наступних змагань слід чекати навесні, тож часу для підготовки більш ніж достатньо.