Міліція затримала стрільця по тролейбусах

Працівники вінницької міліції затримали хулігана, який в серпні цього року з пневматичної зброї влаштував стрілянину по громадському транспорту в місті Вінниці.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

22 серпня близько восьмої години ранку на перехресті вулиць Космонавтів - Келецька невідома особа пошкодила скло двох тролейбусів та трамваю під час їхнього руху. Працівниками міліції було встановлено, що стріляли з пневматичної зброї.

Днями працівники карного розшуку встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 22-річний безробітний вінничанин, який раніше був засуджений за крадіжки. Того дня молодий чоловік знаходився в гостях у товариша. Вийшовши на балкон, задля розваги він зі своєї пневматичної зброї вирішив постріляти по міському транспорту. Пострілами зловмисник пошкодив вікна у громадському транспорті. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

За даним фактом була порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 296 КК України (Хуліганство, вчинене з застосуванням зброї). Затриманому загрожує покарання від трьох до семи років ув’язнення.