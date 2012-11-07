“УНІАН” відзначили за спортивні теми

6 листопада на колегії президії Вінницького обласного відділення НОК України і обласної Асоціації спортивних журналістів були підбиті підсумки обласного етапу XІ Всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів і ЗМІ “Україна олімпійська” (2012 рік). У більшості з номінації було визначено по кілька призерів. Назвемо переможців конкурсу.

Газетою року (відділ спорту) визнали «Місто», найкращим електронним виданням (відділ спорту) – “УНІАН-Вінниччина”, спортивною газетою року – "Спортивну Вінниччину”.

Серед циклічних спортивних телепрограм переміг “Футбольний тиждень” телеканалу “ВІТА” (автор – Володимир Бабков), серед циклічних радіопрограм – “Спорт” від радіо “Місто над Бугом” (автор – Ірина Безчастнюк).

Найкращим спортивним журналістом року став Станіслав Міхровський, головний редактор щотижневика “Спортивна Вінниччина”. У номінації “За відданість олімпійському руху" переміг спортивний оглядач Михайло Шафір, а у розділі “За найкраще висвітлення підготовки українських спортсменів до Ігор XXX Олімпіади 2012 року в Лондоні» – його батько Володимир Шафір (“Вінницький спорт”). Першою у категорії “Жінки у спорті” стала Катерина Гладка з обласного радіо, а у розділі “Дебют у спортивній журналістиці” – Марьяна Воронюк (“Спортивна Вінниччина”).

Роботи переможців кожної з номінацій будуть представлені на XІ Всеукраїнському конкурсі серед спортивних журналістів “Україна олімпійська” (2012 рік).