У Гніванське училище виїхав спецпідрозділ "Сокіл"

Майже 300 учнів Гніванського професійно-технічного училища спостерігали за майстерністю спецпідрозділу "Сокіл" УМВС України у Вінницькій області, повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Звичайний шкільний стадіон на кілька годин перетворився на спеціальний майданчик, де бійці елітного спецпідрозділу продемонстрували бойове мистецтво. У кожного хлопця є здоровий інтерес до зброї, до військової справи. Аби цей інтерес з віком не перетворився на кримінальний, бійці «Сокілу» провели урок під відкритим небом.

На цій зустрічі учні Гніванського професійно-технічного училища мали можливість ближче познайомитися із спецзасобами, якими оснащений спецпідрозділ міліції, та приміряти їх на себе, потримати в руках справжню бойову зброю.

- Своїм уроком під відкритим небом "сокілівці" зруйнували стереотипне уявлення підлітків про міліціонера, як просто людину у форменому одязі зі зброєю, - говорить Андрій Мацюк з СЗГ УМВС України у Вінницькій області. - Учні побачили, що міліцейська служба набагато складніша і багатогранніша, ніж може здатися на перший погляд.