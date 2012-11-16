До наступних місцевих виборів Гройсману „знайдуть гідну заміну”

Схоже, що вінницька „Батьківщина” зарахувала вінницького міського голову Володимира Гройсмана якщо не до лав своїх ворогів, то щонайменше – до опонентів.

Принаймні, такий висновок можна було зробити із заяв голови Вінницької обласної організації ВО „Батьківщина” Людмили Щербаківської під час прес-конференції та на мітингу опозиції під стінами Вінницької ОДА.

Зокрема, опозиціонерка повторила свою тезу про причетність міського голови до подій, які відбувалися під час псування бюлетенів в ОВК №11, та відкриту підтримку Олександра Домбровського напередодні голосування. Вінничани, за переконанням Щербаківської, попри заклики Гройсмана підтримати конкурента Наталії Солейко, до нього не прислухались і значить „рейтинг нашого міського голови падає”.

Відтак, опозиція, за словами Щербаківської, має своє бачення того, хто керуватиме Вінницею через якийсь час.

- Хочу нагадати хронологію його(Гройсмана – авт.) дій. Пам'ятаю 2006 рік, як Володимир Гройсман прийшов у штаб „Батьківщини” і просив підтримки на міського голову. І „Батьківщина” його тоді підтримала, повірила йому. Потім він забув, що існує така партія, - з'явилась партія „Совість”( але я думаю, совісті там абсолютно ніякої немає). І на наступні місцеві вибори я вам впевнено гарантую, що команда демократичних сил, - „УДАРу”, „Батьківщини” і „Свободи”, - підготує переможного справжнього кандидата від опозиції, який стане міським головою. І йому вінничани довірятимуть, і новій команді.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, Володимир Гройсман на прес-конференції опісля виборів відкинув усі закиди опозиції в бік міської влади щодо втручання у підрахунок голосів .

- Я не втручався у вибори і не буду. Що ж до звинувачень, які лунають на адресу міської влади про втручання в процес підрахунку голосів, я точно знаю, що нікого відношення до цього ми не маємо, тому я на такі заяви не реагую, - запевнив Гройсман.

Гройсман також висловився стосовно ймовірної фальсифікації результатів виборів в окрузі №11.

- Як що є підозри стосовно фальсифікацій, то я треба зробити перерахунок голосів за присутності спостерігачів кандидатів, міжнародних спостерігачів і журналістів. Я вимагаю публічності в перерахунку голосів , аби припинилась дискредитація міста в очах всієї країни.

Володимир Гройсман також оприлюднив свою позицію і стосовно конфлікту кандидатів у депутати Домбровський - Солейко.

- В мене можуть бути особисті переконання і бачення, хто з кандидатів більш професійний. Але я поважаю думку вінничан і погоджуся з їхнім вибором.

