Єврорегіон «Дністер» законтактував з єврорегіонами

15 листопада в мерії міста Льєж (Бельгія) відбулося відкриття виставки, присвяченої економічному співробітництву між Україною та Королівством Бельгія. Цей захід було організовано Посольством України в Бельгії, владою Валлонського регіону, мерією міста Льєж за участю Представництва Вінницької області та Єврорегіону «Дністер» при Європейському Союзі.

Як повідомила прес-служба Вінницької обласної ради, у рамках заходу було представлено стенд про економічний та гуманітарний потенціал Вінницької області як частини Єврорегіону «Дністер». Стенд відвідали представники ділових кіл та творчої інтелігенції, консульського корпусу, акредитованого у Валлонії, а також української діаспори.

Представники бельгійських компаній «Allaert Nurseries», «Spiromatic» та міжнародного технічного агентства FITA поцікавилися існуючими інвестиційними проектами та умовами діяльності для іноземних компаній, зокрема, інвестиційними гарантіями.

В ході бесіди з заступником директора Кабінету Міністрів-Президента Валлонії Л.Котляр Представник Вінницької області та Єврорегіону «Дністер» при Європейському Союзі О.Мороз поінформував її про підсумки нещодавніх візитів делегації на чолі з Президентом Єврорегіону «Дністер» С.Татусяком до Брюсселя та делегації на чолі з Віце-президентом В.Сеу до Норвегії, а також підписання Угоди про співпрацю між Вінницькою областю та Мазовецьким воєводством (РП).

Відбувся обмін думками щодо перспектив співробітництва Вінницької області і Єврорегіону «Дністер» з Валлонським регіоном Бельгії та його провінціями, що входять до складу Єврорегіону «Мез-Рейн» та «Великого Регіону».

О.Мороз наголосив на важливості вивчення досвіду вищезазначених регіональних об’єднань для Єврорегіону «Дністер» та, у цьому зв’язку, налагодження подальших контактів і організації зустрічі на рівні керівників регіонів.

Довідково:

Єврорегіон «Meuse-Rhine» створено у 1976 році. До його складу входять адміністративно-територіальні одиниці Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Населення близько 4 млн., територія 11 тис. кв.км., бюджет 144 млн. євро.

«Grande Région» створено у 1960 році. До його складу входять адміністративно-територіальні одиниці Бельгії, Франції, Німеччини та Велике Герцогство Люксембург, а також культурно-мовні спільноти Бельгії. Населення близько 11 млн., територія 65,4 тис. км. кв., бюджет 145 млн. євро.

