ВНТУ наймає для ремонту власних студентів

У Вінницькому національному техуніверситеті відродили студзагони. Вже за два дні занедбана кімната стане цілком придатною для життя. І все силами чотирьох студентів із будівельного загону. Хлопці уже декілька років заробляють додаткові до стипендії гроші і вчаться професійно робити ремонти, - повідомляє ICTV .

«Ми працюємо по договору. В середньому від тисячі гривень. Може бути і більше, в залежності від обсягів, які виконуються нашою бригадою», - розповідає студент – будівельник Владислав Підгаєць.

У будівельній бригаді - понад 30 студентів. Будівельні загони практикували ще в радянські часи. Так, політехнічний університет колись відбудували самі студенти. Теперішні електрики, програмісти та математики, окрім звичайних ремонтів, опановують і складніші задачі.

«У нас є студенти, які займаються всіма видами робіт. Це і виконання металопластикових вікон, є цех у рамках навчального процесу, і виробництво тротуарної плитки, облаштування її по території університету, і упорядження фасадів», - каже інженер студентського конструкторського бюро, виконроб Петро Огородний.

Студентські загони – суттєва економія для університету. Проректор із виховної роботи каже: щороку виш заощаджує третину бюджету, виділеного на будівництво. Адже, не доводиться витрачатися на посередників.

«Тут немає комсомольських штабів, тут немає комісарів, іншої організаційної структури. Але є ті ж самі завзяті молоді люди, які працюють і отримують гроші. Якщо цю ідею реалізувати, то не буде бідного студента, і буде гарний загальний результат», - переконаний проректор з виховної роботи Вінницького Національного технічного університету Василь Ковальчук.

Будзагони - справа добровільна. Єдина умова – аби студент не жертвував навчанням задля заробітку. Тому хлопці працюють після пар і навіть до пізньої ночі.

Але, як каже виконроб – роботи на відбудові гуртожитків та облаштуванні території вистачить ще не одному студентському поколінню.