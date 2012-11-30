Вінницькі комунальники отримали кредитів на 2,5 млн. грн

Цьогоріч на енергозбереження вінницькі комунальні підприємства отримали дешеві кредити на суму більше 2 млн. грн. За рік своєї діяльності Вінницький муніципальний фонд інвестицій надав кредити трьом комунальним закладам, які зможуть використати ці кошти на впровадження енергоефективних заходів.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Муніципальний фонд інвестицій – це комунальне підприємство, яке надає кредити іншим комунальним підприємствам на впровадження енергоефектнивних заходів. Створений він рік тому, але, не зважаючи на ряд організаційних питань, фонд вже встиг надати кредити. Таким чином комунальні підприємства отримали можливість залучати додатковий фінансовий ресурс по мінімальній кредитній ставці, в якій закладається лише рівень інфляції. За рахунок цих коштів вони мають можливість модернізувати систему теплопостачання на своєму підприємстві, а зекономлені кошти спочатку повертати назад у КП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій», а згодом – спрямовувати на розвиток самого підприємства. Відповідно до фінансових можливостей підприємства-позичальника, кредит може бути короткостроковий, середньостроковий або ж довгостроковий.

Вже цьогоріч бажання отримати такий кредит виявили три підприємства: КП «Вінницяміськтеплоенерго», МКУП «Міськсвітло» та МКП «Аварійно-диспетчерська служба». Вони підготували всі необхідні документи, в тому числі і бізнес-план ефективності запровадження енергозберігаючих заходів, і уклали кредитні договори з на загальну суму більш як 2,3 млн. грн.

На даний час Спостережна рада надала висновок на кредитування заходів з енергозбереження відповідно до затвердженої кошторисної вартості наступних об’єктів: реконструкція системи теплозабезпечення від котелень ПТВМ-30 та КВГМ-50 по вул. 600-річчя,13 з влаштування перемички між магістральними трубопроводами; встановлення шестичастотних перетворювачів на тягодуттєве обладнання котельні ПТВМ-30 (90 та 55 кВт); модернізація (реконструкція) системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення; реконструкція приміщення котельні за адресою вул. Чехова, 7 (на базі МКП «Аварійно-диспетчерська служба») з влаштуванням лінії для виготовлення брикетів з відходів деревини.