Бізнесмени ухилились від сплати податків на 5 мільйонів

Співробітники податкової міліції викрили групу вінницьких фірм, які сприяли ряду підприємств реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Кримінальну схему від замовника до виконавця «розбавили» декілька столичних підприємств із ознаками фіктивності – через рахунки цих фірм здійснювалися операції з купівлі та продажу товарно-матеріальних цінностей (переважно паливно-мастильних матеріалів), які, втім, лише на папері й провадилися.

Натомість начебто здійснені при цьому витрати вносилися як до податкових декларацій, так і до декларацій із ПДВ. Таким чином, зловмисники штучно нарощували податковий кредит (витрати, понесені платником податків на придбання товарів, на суму яких дозволяється зменшити суму оподатковуваного доходу) та валові витрати.

За результатами призначеної перевірки та проведених слідчо-оперативних заходів встановлено неспростовні докази вини директора підприємств, що сприяли приховуванню мільйонних сум коштів від оподаткування. Слідчими податкової міліції йому інкримінується ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах – ст. 212 Кримінального кодексу України.

Сума ухилення становить близько 5 мільйонів гривень.

Наразі триває слідство. Вживаються заходи по відшкодуванню завданих державі збитків