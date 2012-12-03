Шукають водія, який залишив помирати пішохода

1 грудня о 21 год. 30 хв. в чергову частину Козятинського РВ УМВС на спецлінію «102» надійшло повідомлення від жителя Чернівецької області, про те, що рухаючись по автодорозі «Кременець – Біла Церква» в бік с. Комсомольське неподалік с. Пляхова Козятинського району він помітив на узбіччі дороги труп чоловіка з видимими тілесними ушкодженнями.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група міліції. Працівники міліції встановили особу загиблого – ним виявився 41-річний житель села Пляхова. Характер отриманих тілесних ушкоджень свідчив про наїзд на чоловіка невстановленого транспортного засобу. Винуватець смертельної ДТП з місця пригоди зник.

На даний час міліцією вживаються всі необхідні заходи по встановленню автомобіля та особи водія, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого, відповідно до ст.286 КК України відкрито кримінальне провадження.

Працівники міліції звертаються до усіх можливих очевидців ДТП, які володіють інформацією, що допоможе встановити особу зловмисника та притягти його до відповідальності, телефонувати за номером 102. Конфіденційність гарантована.