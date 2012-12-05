В охоронні фірми беруть на роботу «мох і болото»

Охоронні підприємства Вінниччини порушують законодавство.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Згілно з повідомленням, прокуратурою Вінницької області організовано перевірки щодо додержання законодавства про охоронну діяльність, якою встановлено, що посадові особи одного із товариств з обмеженою діяльністю надає послуги з охорони об’єктів з порушенням вимог Закону України "Про охоронну діяльність" та ліцензійних умов.

А саме, до охорони залучаються працівники, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, оскільки, не пройшли необхідний курс навчання та підвищення кваліфікації; їхні свідоцтва про присвоєння кваліфікації "охоронника" не відповідають вимогам законодавства.

Також встановлено, що службові особи багатьох охоронних ТОВ не включали до своїх штатів осіб, відповідальних за організацію і проведення заходів охорони, та не здійснюють контроль за виконанням персоналом охорони покладених на них обов'язків. Крім цього, керівниками таких підприємств не були допущені до перевірки посадові особи спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

У зв’язку з викладеним вище, прокуратурою області внесено 4 подання керівництву УМВС України у Вінницькій області щодо проведення позапланових перевірок цих суб'єктів, притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності і вирішення питання про анулювання ліцензій.

