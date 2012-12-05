Цуценя для пенсіонерки дістали з вигрібної ями

5 грудня о 09:47 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №10 м. Гайсин надійшло повідомлення від землевпорядника Михайлівської сільської ради про те, що у вигрібну яму громадської вбиральні впало цуценя та сидить там вже другий день. Його власниця, 1931 року народження, жителька с. Михайлівка, просить його врятувати, бо самотужки їй це не вдається.

Про це повідомляє теруправління МНС у Вінницькій області.



Прибувши до місця виклику, начальником чергового караулу було прийнято рішення витягувати цуценя за допомогою підсачка з довгою ручкою. Після проведення рятувальної операції цуценя було передано господарці.

