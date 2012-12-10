Одеському 106-му потягу добавили 3 зупинки на Вінниччині

З кінця січня

З метою покращення обслуговування пасажирів державна адміністрація залізничного транспорту України з 25.01.2013 року вводить додаткові зупинки поїзда №106 Одеса – Київ по станціях Рахни, Крижопіль, Рудниця, Кодима, Слобідка, Роздільна-1. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». У зворотному напрямку поїзд №105 Київ – Одеса почне зупинятися на вищезазначених станціях з 26.01.2013.

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